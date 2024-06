MESTRE - Voleva più metadone, va in escandescenze e strappa la boccetta del farmaco all'infermiera del Serd, il Servizio per la cura delle dipendenze dell'Ulss 3. Poi fugge passando per il mercato, ma viene fermato da due Volanti della Polizia. Però intanto aveva già svuotato quel contenitore tanto che, poco dopo, finirà in overdose, portato in "codice rosso" al Pronto soccorso.

La dinamica

Era quasi mezzogiorno quando il paziente in cura al Serd, un 36enne di nazionalità moldava arrivato zoppicante con le stampelle, aspettava la sua terapia nel servizio di via Calabria. I medici avevano deciso di "scalare" la quantità di metadone, ma il 36enne ha subito perso il controllo ed ha iniziato a urlare contro l'infermiera, rompendo a colpi di stampella anche il vetro che divide lo spazio degli operatori da quello degli utenti. Irrefrenabile, il moldavo riesce quindi a strappare dalle mani dell'infermiera il contenitore del metadone, rompendo anche il cordino di sicurezza previsto per "proteggere" il farmaco da furti come questo. A questo punto l'uomo esce dal Serd e, assieme ad un amico in monopattino, si infila verso il mercato settimanale di via Rio Cimetto. Con le stampelle, però, non riesce ad essere molto rapido, dando così il tempo alle Volanti, chiamate dal Serd, di arrivare sia da un lato che dall'altro dell'area pedonale, bloccando i due pazienti del Serd davanti alla chiesa di Santa Barbara. La boccetta di metadone viene però trovata già vuota, segno che il 36enne forse l'aveva già assunta magari anche in compagnia dell'amico. Un dubbio che viene purtroppo sciolto poco dopo, perché il moldavo verrà portato in ospedale in piena overdose. Ma, curato dai medici del Pronto soccorso, dovrebbe salvarsi.

La solidarietà dell'Ulss 3

«Esprimo la mia piena solidarietà ai nostri operatori per l'aggressione subita e altrettanta condanna a chi ha compiuto questo gesto in un contesto di accogliemento, aiuto e cura - commenta il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato -. L'azienda sanitaria, mentre procede da prassi con una segnalazione formale alle autorità per quanto accaduto, ringrazia anche in questo caso l'immediato intervento delle forze dell'ordine. La sinergia tra Ulss e forze dell'ordine cresce ogni giorno, anche grazie al protocollo voluto e coordinato dalla Prefettura di Venezia. Quindi grazie ai nostri sanitari, grazie al Prefetto e grazie a tutti gli operatori della sicurezza».