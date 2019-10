Maxi sequestro di vongole veraci: barchino scappa, inseguiti, presi

CHIOGGIA - Maxi sequestro di vongole veraci a Chioggia. Nelle scorse notti quattro quintali di vongole veraci allo stadio giovanile sono state sequestrate dagli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza poiché indebitamente raccolte nella zona di Chioggia in tempi e luoghi non consentiti. Infatti durante un'attività di servizio di pattuglia nelle acque della laguna, un motoscafo della sezione operativa navale di Chioggia ha intercettato un barchino con due persone a bordo. Intimato l'alt, i due per tutta risposta sono scappati con manovre pericolose. I due occupanti abbandonato il barchino per proseguire la fuga a piedi, sono stati fermati dai militari.

