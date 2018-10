Sequestrate 3 tonnellate di prodotti ittici: 630 kg di granchi "liberati"

VENEZIA - La Polizia marittima della Guardia costiera di Venezia, Chioggia e Caorle assieme a un ispettore Pesca croato e ai Nas dei Carabinieri di Padova, hanno controllato una nota azienda di prodotti ittici del rodigino, in collaborazione con il dipartimento prevenzione veterinaria della Ulss competente, sequestrando oltre 3 tonnellate di prodotti ittici privi di tracciabilità o lavorati in maniera non conforme alle procedure. Oltre 630 chilogrammi dei prodotti erano granchi di laguna ancora vivi che sono stati reimmessi in acqua. Parte della merce, per cui è stata accertata la commestibilità, è stata donata in beneficienza, la restante sarà distrutta nei prossimi giorni. per tali illeciti sono state contestate sanzioni amministrative per oltre diecimila euro. Altri 75 chilogrammi di prodotti etichettati in modo ingannevole sono stati posti sotto sequestro e il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura di Rovigo per frode in commercio.

