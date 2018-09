Pesce fuori norma: sequestrati 500 kg di prodotti in un ristorante

PIANIGA - La Guardia costiera di Venezia, in collaborazione con il personale veterinario dell'Ulss 3 di Mirano (Venezia), ha rinvenuto e sequestrato oggi 500 chilogrammi di prodotto alimentare vario (ittico, di origine animale e preparati) in un ristorante coreano a Pianiga (Venezia). Il prodotto era privo di qualsiasi elemento identificativo per garantirne la tracciabilità ed è stato smaltito secondo le norme di legge. Sono stati accertati illeciti amministrativi per 5.000 euro. I controlli, oltre a tutelare l'osservanza delle norme in materia di pesca, hanno la finalità di garantire il consumatore, fornendogli informazioni relative alla tipologia di prodotto, l'area di provenienza, il metodo di cattura.

