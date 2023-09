Sequestrati tre milioni di pezzi di materiale elettrico contraffatto provenienti dalla Cina

VENEZIA - Su iniziativa della Guardia di finanza di Venezia sono stati sequestrati 3 milioni di pezzi di materiale elettrico contraffatto, per un valore di 22 milioni di euro proveniente dalla Cina. L'operazione ha avuto origine a Portogruaro, nel veneziano, con il sequestro di 10mila pezzi destinati al mercato domestico.

Su iniziativa della Guardia di finanza di Venezia sono stati sequestrati 3 milioni di pezzi di materiale elettrico contraffatto, per un valore di 22 milioni di euro proveniente dalla Cina. L'operazione ha avuto origine a Portogruaro, nel veneziano, con il sequestro di 10mila pezzi destinati al mercato domestico. Successivamente l'indagine si è allargata in Lombardia, in particolare nella zona di Monza, dove sono stati trovati 3 milioni di pezzi contraffatti, destinati ad essere venduti in oltre 600 esercizi su tutto il territorio nazionale. Il materiale elettrico contraffatto era fedele riproduzione di prodotti di due note industrie italiane del settore. I componenti sequestrati sono interruttori, prese, pulsanti, scatole, e risultati pericolosi per l'uso domestico. Ulteriori indagini, per ricostruire l'intera filiera produttiva e di vendita, sono in corso, mentre i soggetti coinvolti sono al momento due cittadini cinesi.