Chiuso dentro il bagagliaio dell'auto per un debito di 150 euro

SAN DONÀ DI PIAVE - Per convincerlo a versare loro 150 euro, il controvalore della cessione di una decina di dosi di marjiuana, lo hanno fatto salire nel bagagliaio di un'automobile, trattenendolo contro la sua volontà per circa mezz'ora. È per questo motivo che Klejdi Marina, 21 anni, di origini albanesi e Francesco Simeoni, 28 anni, nato in Brasile, entrambi residenti a San Donà, sono stati arrestati l'altro giorno con l'accusa di sequestro di persona ed estorsione ai danni di un coetaneo della zona. Ieri mattina, al Palazzo di giustizia di Venezia, si è svolta l'udienza di convalida nel corso della quale i due giovani si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice per l'udienza preliminare ha disposto per loro il carcere, almeno fino a quando saranno conclusi gli accertamenti.



LA DIFESA

Ad assistere i due indagati era presente l'avvocatessa trevigiana Luisa Gatto, anche in sostituzione del difensore d'ufficio del ragazzo di origini albanesi, l'avvocato Francesco Franchini. È probabile che, nei prossimi giorni, i legali decidano di presentare ricorso di fronte al Tribunale del riesame. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Stefano Buccini. L'episodio risale a giovedì scorso ed è stato denunciato da un ragazzo sandonatese, il quale si è recato dai carabinieri a raccontare l'accaduto subito dopo essere stato liberato. Il giovane ha riferito di essere stato invitato a salire nel bagagliaio di una vettura, e di averlo fatto spontaneamente, ma secondo il giudice è evidente che è stata la situazione di minaccia ad indurlo ad ubbidire alla richiesta della coppia. Mentre in aula si svolgeva l'udienza di convalida, all'esterno erano in attesa i familiari degli arrestati, visibilmente provati e preoccupati per le sorti dei due ragazzi che, a quanto risulta, sono senza precedenti. I carabinieri non hanno fornito alcun dettaglio in relazione all'operazione.