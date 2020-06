Sequestrate auto, barche, moto per oltre 150.000 euro: tradito dal tenore di vita

CHIOGGIA - Sequestrati beni per oltre 150.000 euro ad un uomo, P.M., 46 anni, già arrestato a maggio per traffico di stupefacenti, il cui tenore di vita non risultava giustificabile legittimamente in base al suo reddito dalle indagini condotte dalle Divisione Anticrimine della Questura di Venezia, in coordinamento con il Commissariato di Chioggia. Ora il Tribunale ha emesso un provvedimento preventivo di urgenza con il quale è stato disposto il sequestro di due autovetture (una delle quali del valore stimato di circa 45.000 euro), un motoveicolo, due imbarcazioni, nonché una somma superiore ai 100.000 euro in titoli e depositi. La misura di prevenzione del sequestro anticipato a fine di confisca, così come previsto dal Codice Antimafia, mira ad impedire l’utilizzo o il reimpiego dei beni provenienti, anche in parte, da attività illecite poste in essere da soggetti ritenuti pericolosi. Ultimo aggiornamento: 10:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA