Scoperte e sequestrate in un Tir 51.000 paia di pantofole irregolari

VENEZIA - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia hanno sequestrato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, 50.998 paia di pantofole prive delle indicazioni del produttore e della composizione tessile. Da un controllo scanner di un autoarticolato proveniente dalla Grecia sono state scoperte due pile di imballaggi con le pantofole, prive sia di qualsiasi indicazione circa l'identità e gli estremi del produttore, in violazione del Codice del Consumo, sia dell'etichettatura con la composizione delle fibre tessili impiegate. La merce è stata sottoposta a sequestro cautelativo e i funzionari dell'Adm hanno segnalato il titolare della società importatrice alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Con la presentazione da parte dell'importatore di memorie difensive, la Cciaa ha poi disposto il dissequestro della merce, dietro il pagamento della sanzione, ai fini della successiva regolarizzazione per la vendita.