Venezia, sequestrate 26mila borse "irregolari" arrivate in motonave: scatta la maxi multa fino a 90mila euro

VENEZIA - Durante lo svolgimento dei controlli sui mezzi sbarcati da una motonave proveniente dalla

Grecia, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia hanno fermato, con la collaborazione dei militari del II Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, un automezzo con a bordo prodotti tessili di origine cinese.

L'ispezione del carico ha portato al rinvenimento di quasi 26mila borse da donna prive dell'etichettatura riportante la composizione fibrosa e gli estremi dell'importatore. Si è provveduto quindi al sequestro cautelare della merce che potrà essere immessa in commercio, previo nulla osta da parte della competente Camera di Commercio di Venezia Rovigo, dopo la regolarizzazione da parte dell'importatore.

Per la violazione del Codice del Consumo e del Regolamento comunitario, all'importatore è stata comminata una sanzione complessiva da 4.500 a 90.000 euro, per aver tentato di immettere in commercio sul mercato italiano prodotti tessili non a norma e quindi potenzialmente pericolosi.