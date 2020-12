Sequetrati 157mila prodotti illegali, anche mascherine FFP2 senza requisiti di sicurezza

VENEZIA-ROVIGO - La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 157.000 prodotti privi dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di sicurezza dei prodotti. Tra essi articoli di cancelleria, mascherine FFP2, addobbi natalizi e gadget vari. I sequestri sono scaturiti dall'intensificazione dei controlli sulla regolarità del commercio attuato dai finanzieri con l'approssimarsi delle festività natalizie. Gli articoli - in vendita presso diversi esercizi commerciali gestiti da imprenditori di etnia straniera a Mestre, Marghera, Mira, Mirano e Marcon - erano privi delle necessarie informazioni sulla denominazione merceologica, sull'importatore e sulla presenza di materiali o sostanze pericolose. Nell'operazione sono state rinvenute anche oltre 600 mascherine protettive tipo FFP2 prive della marcatura «CE», nonché di altra documentazione idonea a certificare correttamente i prodotti come dispositivi di protezione individuale (DPI). Sei titolari delle imprese sottoposte a controllo sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA