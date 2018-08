Inseguimento in Laguna, sequestrati 400 chili di vongole a due pescatori

VENEZIA - Dopo un breve inseguimento in Laguna, i carabinieri di Venezia hanno sequestrato a due pescatori di Chioggia 400 chili di vongole. I due sono stati sorpresi a trasportare i prodotti ittici senza la necessaria documentazione di registrazione. Ai due pescatori professionisti, un 42enne e un 66enne, l'equipaggio della motovedetta ha comminato sanzioni per un totale di 4.000 euro.



Lo stesso equipaggio ha proceduto anche al sequestro di 100 Kg di cozze nei confronti di un pescatore sportivo poiché il pescato superava di molto il limite massimo consentito per questo tipo di pesca (5 chili per persona). Anche in questo caso sono state elevate sanzioni amministrative e il pescato è stato ributtato in laguna.

