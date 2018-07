Guerra tra genitori separati, ne fa le spese anche il parroco don Gianni

di Fulvio Fenzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sasso l’ha gettato nell’ultimo bollettino parrocchiale. Perché, se non bastavano i diverbi tra i genitori di bambini e ragazzi separati o già divorziati, da qualche tempo don Gianni Antoniazzi si è trovato costretto ad avere a che fare perfino con i loro avvocati. E così il parroco della chiesa dei santi Gervasio e Protasio, a Carpenedo, ha preso carta e penna per far emergere una situazione che - sicuramente - non riguarda solo la parrocchia, ma anche scuole, associazioni e realtà sportive che...