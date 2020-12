​Beccato due volte senza patente alla guida della sua potente Bmw. Non finisce bene

NOALE (VENEZIA) - A Noale il Nucleo Radiomobile ha pizzicato due volte un residente che alla guida di una potente Bmw è stato sorpreso con la patente revocata. La prima volta gli è stata contestata la violazione di carattere penale prevista dal codice della Strada, con il sequestro amministrativo dell’autovettura che – come prassi – viene affidata allo stesso proprietario, con l’intesa che chiaramente l’auto non può essere guidata. In barba a tale divieto e evidentemente sicuro di non poter essere controllato due volte, F.M. classe 1986 si è rimesso in strada ed il giorno dopo è stato controllato sempre da una pattuglia del Radiomobile, che lo ha nuovamente denunciato per una più grave ipotesi di reato, convogliando l’auto presso una depositeria giudiziaria con le conseguenze che si possono immaginare.

