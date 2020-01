Giochi e ludodiversità, due giornate di incontri a Palazzo Ducale

VENEZIA - Venerdì e sabato prossimi, 24 e 25 gennaio, si terrà a Palazzo Ducale, il seminario "Tocatì. Un patrimonio condiviso. Le giornate dell’immateriale". E' il 5. incontro tra comunità ludiche, istituzioni, Ufficio Scolastico e Università.



Il programma prevede un confronto sul tema del gioco e della ludodiversità, come strumenti di crescita sociale, valorizzazione delle comunità e dei borghi, di inclusione. Il venerdì alcune rappresentative di gioco saranno impegnate al liceo Marco Polo, grazie alla collaborazione con UST Venezia. Nel pomeriggio, invece, ci sarà una passeggiata patrimoniale presso la sede del circolo El Felze (associazione dei mestieri) che contribuiscono alla costruzione della gondola, che accompagnerà a scoprire lo squero storico di San Trovaso.



L’evento è organizzato da associazione Giochi antichi e Istituto centrale per la demoetnoantropologia col patrocinio del Comune di Venezia. Partecipano e sostengono il progetto anche l’Unione Nazionale Pro Loco (Unpli), la Regione Veneto, la Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici, e rappresentanti del mondo accademico.

