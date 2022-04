Semaforo "impazzito" in via dei Martiri: «Il rosso scatta sempre»

MESTRE - «Il rosso scatta sempre, qualcosa non funziona». Il consigliere comunale del Pd, Alessandro Baglioni, ha presentato un'interrogazione per capire cosa stia succedendo al semaforo che regola il traffico in via Martiri della Libertà, all'incrocio con il deposito Actv.

«Da settimane fa scattare il rosso agli automobilisti in transito anche in assenza di mezzi pubblici che entrano o escano dal deposito dice Baglioni . Nonostante varie segnalazioni, il problema è irrisolto da tempo e provoca code e disagi, specie nelle ore di punta». Come ricorda il consigliere, il semaforo in questione è dotato di sensori che permettono di capire quando ci sia un autobus che si sta muovendo, dandogli precedenza in un punto pericoloso, in passato teatro di alcuni incidenti anche mortali, lasciando scorrere liberamente la circolazione su via Martiri della Libertà negli altri momenti. «Tale intersezione scrive Baglioni risulta particolarmente critica dal punto di vista della sicurezza, per cui dev'essere assicurata la regolarità del funzionamento del semaforo e la necessaria vigilanza affinché non vi siano violazioni, tenuto anche conto che le manovre di svolta a sinistra sono permesse solo ai mezzi di trasporto pubblico».

Non si fa attendere la risposta del Comune attraverso l'assessore alla Mobilità Renato Boraso. «La strada spiega l'assessore è di competenza di Veneto Strade che, realizzando di recente alcuni lavori, inavvertitamente ha messo fuori uso le spire sotto l'asfalto che fungono da sensori. I tecnici hanno completato le verifiche e provvederemo noi a eseguire le riparazioni, trattenendo il relativo importo, all'incirca 10mila euro, dai proventi che a Veneto Strade spetterebbero sulle contravvenzioni emesse per eccesso di velocità sul ponte della Libertà rilevate dagli autovelox». E Boraso va all'attacco di Baglioni: «Il consigliere è dipendente della Regione Veneto a cui appartiene via Martiri: o non si interessa per rischio di conflitto d'interesse o dovrebbe stare più attento quando scrive le interrogazioni».