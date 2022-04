JESOLO - Avveniristico nelle linee architettoniche ma anche nelle esposizioni. O più semplicemente un museo pop. Sarà il fenomeno “selfie house experience” ad inaugurare il nuovo museo civico di Jesolo. Si tratta della nuova struttura, progettata dall’architetto Giovanna Mar, sviluppata su cinque piani per un totale di 4.200 metri quadri di superficie e realizzata nell’area del parco commerciale Laguna Shopping, dietro piazza Brescia. Il 14 e 15 maggio la struttura accoglierà i primi ospiti con una mostra di caratura internazionale, prodotta, curata e organizzata da Arthemisia, Superfly Lab e Piuma, già protagonista a Berlino, New York, Los Angeles, Lille e Singapore.



LA PROPOSTA

L’esposizione consisterà in 20 “selfie room” che creeranno per il visitatore un’esperienza immersiva unica in un mondo colorato e divertente. In questi due giorni sarà allestito un primo gruppo di spazi che rappresenteranno una preview dedicata ai residenti, con ingresso totalmente gratuito, su prenotazione fino a esaurimento posti. Nei giorni successivi saranno completati gli allestimenti per l’apertura ufficiale in programma l’1 giugno. La mostra proseguirà fino al 18 settembre. I visitatori entreranno all’interno di spazi dinamici composti da set fotografici che altro non sono che opere d’arte pensate proprio per diventare soggetti di foto incredibili. Luoghi in cui scatenare la fantasia, l’immaginazione e il divertimento. I temi varieranno dalle ambientazioni che ripropongono paesaggi, illusioni ottiche, giochi di specchi, neon design, interior design e trend stilistici per consumare la bruciante passione dell’autoscatto esprimendo liberamente la propria creatività. L’obiettivo delle selfie room è quello di creare un contenuto e condividerlo in rete, moltiplicandone la visibilità, diventando virale. Ma questa sarà solo la prima serie di mostre, tenendo conto che verrà nominata una commissione tecnica, composta da volontari, che proporrà allestimenti e mostre, con l’obiettivo di ospitare vari tipi di esposizioni artistiche. Al quinto piano verrà poi realizzata una mostra permanente dedicata alla storia della discoteche con la sala dedicata a Renato Giacchetto, imprenditore jesolano e presidente del Silb scomparso un anno fa. Se inoltre verrà trovato un accordo con l’associazione Arca, attualmente la trattativa con il Comune è in corso ma non ancora conclusa, i primi due piani verranno invece riservati a reperti di storia naturale.



I GIOVANI

«Finalmente ci siamo - annuncia il sindaco Valerio Zoggia - il nuovo museo civico di Jesolo è pronto ad accogliere i visitatori. È un grande momento per l’intera città, ed un orgoglio anche a livello personale. Il percorso che ci ha portati a questo giorno è stato lungo, a tratti complesso, e molto impegnativo per tutte le persone coinvolte, a partire dagli uffici comunali. La Selfie House Experience farà così da apripista, stimolando in particolare i giovani, per le mostre che verranno e alle quali stiamo già lavorando pensando a grandi nomi della storia dell’arte, anche moderna. Il nuovo museo civico è uno strumento prezioso di valorizzazione della città e di promozione di Jesolo su scala internazionale».