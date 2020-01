Sefi Ambiente, l'ex-manager rischia di dover pagare 2 milioni

SAN DONÀ - Prima è stato “licenziato” dalla magistratura, rimosso dall’incarico di amministratore unico della Sefi Ambiente Srl, società che dirigeva da 15 anni. Adesso, dopo la conferma in secondo grado del provvedimento del giudice, per Claudio Donè si avvicina anche la scure di una maxi causa civile per risarcimento danni da circa due milioni di euro.

IL CASO

Il caso era esploso l’estate scorsa, con l’ordinanza firmata dal giudice della sezione impresa del tribunale lagunare, Liliana Guzzo che aveva revocato il posto a Donè sulla base dell’azione legale intrapresa dalla cognata, Mara Niero, socia al 19%, assistita dall’avvocato Federico Veneri. L’uomo aveva iniziato a dirigere la Sefi, azienda che opera nello smaltimento rifiuti e con un fatturato di 14 milioni di euro all’anno, nel 2005. Nel 2015, però, il suo compenso era lievitato vertiginosamente passando da 180mila a 540mila euro all’anno. Uno stipendio ritenuto eccessivo e ingiustificato anche dalla Camera arbitrale di Venezia che, con un lodo del 12 novembre 2018, ne aveva imposto l’annullamento e la restituzione. Donè, quindi, avrebbe dovuto restituire 1,2 milioni di euro nelle casse della Sefi. Debito che, per i giudici (sia di primo che di secondo grado), non sarebbe ancora stato saldato.

Secondo l’accusa, inoltre, il manager avrebbe distratto per fini personali i fondi dell’azienda: tre prelievi da diecimila euro, in contanti, tra il 2014 e il 2015. L’altra questione riguarda i benefit aziendali per uso personale: la casa che doveva essere del custode della Sefi, era stata concessa alla figlia e alla sua famiglia. Donè si era difeso sostenendo che fosse tutto in regola, in quanto la donna era una dipendente della ditta. Il problema, per il giudice, era che la figlia non svolgeva mansioni di custode e per quella casa non c’era neppure un contratto d’affitto. In più, l’energia elettrica risultava in conto alla ditta. Nel mirino anche le auto aziendali, utilizzate come mezzi privati dallo stesso Donè e dall’altra figlia. Un quadro che aveva spinto il tribunale, quindi, a togliere dal vertice della società l’amministratore. Al suo posto, nel cda, era entrata la cognata, l’altro fronte della faida familiare legale: Mara Niero. Donè e i suoi legali avevano immediatamente impugnato il provvedimento, ma ieri, appunto, la corte presieduta dal giudice Lina Tosi, ha respinto il reclamo confermando la decisione del primo grado.

RISARCIMENTO

Il conto da pagare, però, adesso rischia di diventare estremamente salato per Donè. L’ex amministratore, infatti, ora verrà citato per danni (alla società e alla cognata) in sede civile. La richiesta che avanzerà l’avvocato Veneri, sulla base del doppio stop del tribunale, è di due milioni di euro.

