Riaperta la storica sede Fiom: intitolata al partigiano Cesco Chinello

È stata riaperta oggi in occasione del Primo maggio, ristrutturata e intitolata al partigiano e sindacalista Ivone 'Cesco' Chinello, la storica sede della Fiom Cgil di Porto Marghera (Venezia). La sede sindacale, una casa in via Fincati, a pochi passi dagli stabilimenti della Prima zona industriale di Marghera, era stata acquistata nel 1968 con una sottoscrizione tra i lavoratori, e fu luogo di incontro, dibattito e organizzazione tra i metalmeccanici del polo industriale veneziano, poi nel tempo abbandonata.



Il progetto di ristrutturazione punta a ricostruire un luogo di discussione politica, di studio, ricerca e formazione. Una sala dell'edificio è stata intitolata al partigiano e avvocato Emanuele Battain, e ospiterà l'archivio storico della Fiom veneziana, con documenti, accordi, volantini, libri, foto e quadri sulla storia del movimento operaio lagunare.

