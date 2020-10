La questione del momento sono le scuole. Una priorità dovuta, in questa fase di seconda ondata di contagi e di convivenza forzata con il virus, che si legge anche nei numeri: nel territorio dell’Ulss 3 Serenissima sono circa 120 le classi dei vari istituti in cui è stato trovato almeno un caso positivo. Di queste, una settantina circa sono nel Comune di Venezia. In questi 120 casi (una cinquantina alle superiori, 25 dell’ambito della scuola media) l’Ulss 3 ha avviato oltre alla necessaria indagine epidemilogica sui contatti stretti del contagiato, anche l’indagine sulla classe scolastica di appartenenza, tutta sottoposta a tampone.

Quattordici casi alla Brunetti di Porto Tolle, il sindaco chiude fino al 28 ottobre

Ad oggi, sono più di 3000 i ragazzi delle scuole dell’Ulss 3 che sono stati sottoposti a tampone rapido. Un dato particolarmente positivo è quello che riguarda i contagi all’interno delle classi: sono circa una decina. Questo significa che nella maggior parte degli episodi, quindi, chi il paziente “alunno zero” di turno (e che ha contratto il virus in altri contesti esterni) aveva trascorso delle giornate a scuola prima che venisse riscontrata la positività. Ergo: le misure di protezione in classe, distanziamenti e mascherine, hanno ridotto in modo considerevole la diffusione evitando la nascita di nuovi focolai. Sono stati messi in quarantena 350 alunni, quindi una quindicina di classi.

Delle 120 sottoposte a tampone, un’ottantina sono già considerate “casi chiusi”, in cui tutte le positività si sono spente e quindi non c’è più bisogno di sorveglianza. Resta il fatto che si tratta di una lotta aperta che richiede un dispendio di energie notevole: i contagi a scuola continuano a verificarsi. Due episodi sono stati riscontrati al Lido, alla media Pisani. Una prima e una seconda media sono state messe in quarantena. Anche a Ceggia, nel territorio dell’Ulss 4, altri due (entrambi asintomatici), in una primaria e in una secondaria. E la gestione di massa dei tamponi ha portato anche qualche disagio: alcuni genitori dell’istituto Algarotti, ieri, si sono trovati in massa al punto tamponi veneziano, al Giustinian. Tra loro anche il regista e organizzatore di eventi Alessandro Dal Pra: «Code, un sacco di ragazzi in fila per ore e abbandonati a loro stessi: in tutto l’ospedale c’erano solo due persone, un medico e un addetto alla segreteria. Per il resto, locali deserti: abbiamo dovuto organizzarci tra noi per evitare assembramenti e siamo rimasti lì fino alle 17».

«Ad accogliere le classi previste c’erano i nostri Usca - replicano dall’Ulss - una classe del Tommaseo è stata fatta nella prima mattinata, come previsto, mentre a fine mattinata c’erano gli studenti dell’Algarotti. Però il punto è ad accesso libero e sono poi giunte numerose persone inviate dai medici di base, a cui si è aggiunta una rappresentativa sportiva. Alle 16 era tutto finito e il punto era stato chiuso».

Dal bollettino di ieri di Azienda zero, intanto, il conteggio giornaliero parla di 35 nuovi casi in provincia. Gli attualmente positivi sono 1.525, a fronte di 3.533 negativizzati. I ricoverati in ospedale salgono a 115 (di cui 7 al momento in terapia intensiva): 28 a Mestre (4 in terapia intensiva), 30 a Venezia, 2 a Noale, 25 a Dolo (2), 13 a Villa Salus, 1 al Fatebenefratelli, 14 a Jesolo, 1 a San Donà (1) e 1 a Portogruaro. Piccolo “giallo” sul totale dei decessi: Venerdì erano 338, ieri mattina erano calati a 336 per poi tornare a 338 in serata. Due le ipotesi: l’Iss potrebbe avere (come già successo in passato) depennato due morti dall’elenco covid, poi aggiornato con altri due decessi sopravvenuti nel pomeriggio. Oppure, potrebbe essersi trattato di una svista nella catalogazione. Nodo che comunque verrà sciolto nelle prossime ore.

