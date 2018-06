di Filippo De Gaspari

SCORZÈ -sulloparcheggiato sotto il sole: un bimbo dell’asilo, rimasto provvidenzialmente aperto, e a mettersi in salvo da solo dopo circa un’ora. Ha appenil bambino protagonista di questa incredibile storia, per fortuna a lieto fine, avvenuta aIl piccolo lunedì mattina si è presentato all’ingresso di un supermercato del paese,, chiedendo della madre: a occuparsi di lui una cassiera e una cliente, che per sua fortuna è anche mamma di un suo compagno d’asilo: le due donne hanno subito chiamato i carabinieri e nel frattempo si sono prese cura di lui. Il bimbo, che frequenta la scuola dell’infanzia, sta bene e non ha avuto bisogno di assistenza medica. La vicenda di cui è stato protagonista però è ora al vaglio degli inquirenti che dovranno far luce sulle responsabilità dell’accaduto.Il bambino, come ogni mattina, era salito sullo scuolabus che lo accompagna assieme ad altri bambini in alcuni plessi del territorio., apparentemente vuoto, nel parcheggio del supermercato In’s, in via Treviso. Erano da poco passate le 9 del mattino. Per un’ora il bimbo è rimasto chiuso sotto il sole, prima di rifugiarsi nel supermercato...