Se i genitori separati sono in disaccordo, spetta ai giudici prendere una decisione sull'ora di religione dei loro figli. L'ha deciso la Cassazione, rinviando alla Corte d'Appello di Venezia il caso di una bambina che secondo il padre dovrebbe seguire la lezione e stando alla madre invece no. La scelta dovrà essere fatta «sulla base del preminente interesse del minore», a prescindere dalle convinzioni di papà e mamma, anche perché non si tratta di catechismo, bensì di un'occasione di «multiculturalismo», mirata per gli alunni «alla comune ricerca di premesse per una dimensione spirituale da coltivare nei modi che matureranno, singolarmente».

Religione cattolica a scuola



Protagonista della vicenda è una famiglia che, fino alla crisi coniugale, non aveva impartito una particolare educazione cattolica, tanto che in precedenza la bimba aveva frequentato la scuola materna paritaria, ma non l'ambiente parrocchiale né la messa settimanale. Dopo la separazione, era scattato il collocamento presso la madre. Tuttavia nel 2021 il Tribunale aveva stabilito che fosse il padre a decidere sull'ora di religione.

Ora di religione a scuola, chi decide in caso di genitori separati?



Dopodiché nel 2022 la Corte d'Appello aveva ribaltato il verdetto: «Il diritto del padre di educare la figlia secondo le proprie convinzioni non prevale sul diritto della madre a non impartire un'educazione religiosa sino a quando la figlia non potrà compiere una propria scelta». In secondo grado era stato infatti ritenuto che «non spetta a un giudice sostituirsi ai genitori nello stabilire se un'educazione religiosa possa garantire - come ritiene il padre secondo le sue convinzioni - una crescita "sana ed equilibrata"», in quanto le scelte in materia di religione sono «insindacabili».



La sentenza della Cassazione