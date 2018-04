Seduto davanti alla scuola, aspettava l'uscita dei ragazzi per masturbarsi

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Seduto sulledavanti alleaspettava che i ragazzi uscissero per: i carabinieri hanno fermato il 67enne dicon l'indecente vizietto. È finito nuovamente nei guai l'uomo, già scovato in passato in atteggiamenti osceni, che da alcuni giorni si metteva vicino agli istituti scolastici. Diverse le segnalazione giunte ai carabinieri durante l'ultima settimana. L'uomo attendeva che gli studenti finissero le lezioni seduto sulle panchine davanti alle scuole superiori di Portogruaro, per poi fare il suo show. Da qui la decisione dei militari diretti dal luogotenente Corrado Mezzavilla di effettuare un servizio specifico di controllo. Dopo aver passato qualche giorno appostati, i carabinieri sono riusciti ad individuare il portogruarese che, vistosi scoperto, ha cercato di nascondersi. Portato in caserma e per lui è scattata la denuncia perin luogo pubblico.non nuove per il 67enne.