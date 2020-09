L’inizio della scuola ai tempi del covid impone una severa revisione dei trasporti pubblici. La riduzione dei posti disponibili su autobus e vaporetti porterà Actv a dover gestire l’80% delle capacità, ricorrendo ad aiuti esterni. Sarà quindi il privato a sostenere parte delle esigenze di trasporto degli studenti, con bus “presi a prestito”. «Aggiungeremo bus ulteriori attingendone una quarantina dai privati, portando la flotta complessiva a 210, di cui 160 nostri, dieci aggiuntivi e quaranta, appunto, in prestito», ha annunciato Giovanni Seno, amministratore delegato del gruppo Avm/Actv. La decisione è scaturita dopo un incontro con l’Ufficio scolastico territoriale, durante il quale il manager ha potuto comprendere al meglio le esigenze degli studenti: «Ci sono stati forniti gli orari di apertura e chiusura dei singoli istituti - continua Seno -, c’è uno spirito di massima collaborazione che affronteremo in due passi». Perché un conto è capire le esigenze, un altro è cercare di fornire al meglio gli strumenti utili cercando di ottimizzare le risorse disponibili e sostenere le esigenze di chi si deve muovere. In quest’ottica ci saranno quindi orari provvisori, seguiti dai necessari aggiustamenti.

VERTICE POST AVVIO

L’amministratore delegato ha fatto poi notare quando saranno resi pubblici: «Alla volta di giovedì o venerdì proporremo gli orari. Diamo massima disponibilità ai dirigenti scolastici, la prossima settimana ci sarà una riunione effettuata la partenza ed eventuali criticità saranno sanate». Sarà perciò necessario un periodo di rodaggio, in cui i mezzi a disposizione avranno una disposizione oraria basata sul dato storico. L’azienda ha infatti studiato le fasce pendolari di inizio scuola, adattandole alle esigenze dettate dal Covid. Dubbi persistono ancora sul nodo 80%. Sul tema Seno non ha voluto sbilanciarsi, perché il problema organizzativo della comprensione su come sarà applicato non è ancora stato dipanato: «Attendiamo le direttive regionali», ha affermato il dirigente, prima di avventurarsi nelle scelte strategiche. Resta quindi da capire come si conterà, come si dovrà distribuire il carico, temi che troveranno plausibilmente una soluzione prima della partenza della prossima settimana. Su una cosa però Seno ha posto l’accento: «Prendiamo ad esempio un bus da dodici metri, quello da cento posti, dentro se ne potranno tenere 80, ma cambierà qualcosa? Il vero problema sarà la psicosi, il percepito, quello che è certo è che noi faremo rispettare le norme».

RIATTIVATA LA LINEA 15

In laguna per Seno non sussistono problemi tali da far pensare alla necessità di inserire corse particolari. «Venezia non ha mai avuto problemi, sulla navigazione, con riferimento alle masse di studenti che principalmente giungono da Punta Sabbioni. Riattiveremo la linea 15, diretta con San Zaccaria. Poi, in ogni caso, siamo pronti a supportare situazioni di criticità eventuali con i bis, ma la parte lagunare non ha mai destato problemi sul fronte studenti». Nel frattempo Confartigianato ha dichiarato massima disponibilità a venire incontro alle esigenze di Actv: «Siamo pronti a mettere a disposizione della collettività i nostri veicoli e i nostri autisti per supportare il servizio pubblico metropolitano in questa delicata fase della ripartenza scolastica», fanno sapere dal settore Trasporto Pubblico della Confartigianato Metropolitana di Venezia. Gesto apprezzato da Seno, che sarà valutato nei prossimi giorni. Per ora l’attenzione massima sarà anche al bilancio, perché l’ammanco di abbonamenti studenteschi non è da poco: «Al 31 agosto scorso abbiamo registrato un calo delle adesioni degli studenti del 50% sul traffico urbano e del 72% sull’extraurbano rispetto allo scorso anno. Anche i pendolari sono calati del 20%», conclude il manager. Ultimo aggiornamento: 08:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA