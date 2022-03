Le scritte vandaliche sono comparse ieri mattina nella padovana Cadoneghe, fuori dalla sede del Partito Democratico: una sulla bacheca, altre tre sulla cancellata. Ma sono giorni che in Veneto infuria la polemica sulla Z, diventata il simbolo dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A scatenarla è stata l'europarlamentare vicentina Alessandra Moretti, proponendo via social di perseguire penalmente l'uso della lettera in sostegno della guerra, dopodiché la questione è rimbalzata in Consiglio regionale durante il dibattito sulla Crimea.



CONDANNA E SARCASMO

Tutto è cominciato sabato scorso, con il tweet della dem Moretti: «Gli stati federali tedeschi della Bassa Sassonia e della Baviera annunciano sanzioni penali per chi userà il segno Z nei luoghi pubblici. Nessuna equidistanza e totale condanna per l'aggressione di Putin. Facciamo lo stesso in tutta Europa». In questo senso si sono mosse la Germania, anche a livello centrale, nonché la Repubblica Ceca e la Lituania. Ma fra i quasi duemila commenti ricevuti, molti sono stati all'insegna del sarcasmo: «E ora chi glielo dice a Zorro?», «E alla formica Zeta?», «E al povero Zalone chi lo dirà che dovrà chiamarsi Checco Alone?». E via di questo passo, in un crescendo di toni offensivi e minatori.

RISOLUZIONE

Martedì il tema è stato poi sfiorato a Palazzo Ferro Fini, nel corso della discussione sul documento presentato dalle opposizioni, quello che ha sconfessato la risoluzione del 2016 a favore della Russia. Forse per stemperare le tensioni interne al centrodestra, con buona parte della Lega che ha finito suo malgrado per votare a favore, il presidente Roberto Ciambetti ha ironizzato: «Rilevo una grave mancanza nel nell'ordine del giorno: qualcosa sulla lettera Z si poteva anche scrivere. Parola a Speranzon, che ha una lettera Z nel suo nome...». Come si ricorderà, il capogruppo di Fratelli d'Italia è intervenuto per annunciare che Fdi non avrebbe partecipato alla votazione sul testo, di cui ieri per la cronaca il leader dem Giacomo Possamai ha rivendicato l'importanza insieme agli omologhi della Liguria e della Lombardia, definendolo «un punto fermo sulle posizioni da tenere con la Russia».

INTIMIDAZIONI

Il punto sarà anche fermo, ma la consonante continua ad agitare la politica. Dopo aver appreso la notizia del vandalismo di Cadoneghe, ieri l'eurodeputata Moretti è intervenuta su Facebook, per svelare cos'è successo dopo la sua proposta su Twitter: «Sono stata invasa da decine di messaggi e minacce con la lettera Z, ed oggi, anche la sede padovana del Pd è stata imbrattata: sono segnali di preoccupanti recrudescenze neofasciste che vanno denunciati e perseguiti. Nessuna intimidazione, per quello che mi riguarda, anzi informo i codardi da tastiera, filoputiniani o neo fascisti che siano, che non scalfiranno minimamente la forza con cui continuerò a difendere la democrazia e i diritti». Solidarietà al circolo del Pd è stata manifestata anche dal segretario veneto Andrea Martella: «Nell'esprimere vicinanza a tutti i militanti sollecito le forze dell'ordine a garantire la convivenza civile e la libera attività di un'organizzazione politica». Peraltro il partito locale era già stato bersagliato, come ha ricordato la consigliera regionale Vanessa Camani: «Appena due settimane fa è stata distrutta l'insegna del Pd, già danneggiata nei giorni precedenti, in passato sono stati strappati dalla bacheca i manifesti del Giorno della memoria sostituiti da adesivi di CasaPound».