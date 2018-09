Capanno in fiamme nell'allevamento di visoni, pista animalista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCORZE' - Ancora unindirizzato all'allevamento di via Tosatti a Rio San Martino di Scorzè. Il rogo è stato appiccato a un capanno degli attrezzi nell'area dell'allevamento mercoledì sera: i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Secondo i carabinieri, che stanno indagando sul caso, non ci sarebbero dubbi circa la matrice dolosa dell'atto. la pista più accreditata è quella degli animalisti, che già altre volte, in passato, avevano messo nel loro mirino l'allevamento. Qualche anno fa avevano aperto tutte le gabbie facendo fuggire gli animali (e molti di questi erano morti). Nel luglio 2017, invece, qualcuno aveva incendiato il furgone del titolare, Michele Cacciaro. Il capanno incendiato è stato quindi sequestrato e i militari procedono ora contro ignoti.