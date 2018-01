Guasto alla stufa, incendio al piano terra di una villetta: gravi danni

Villetta in fiamme nel veneziano. I Vigili del Fuoco sono stati a lungo impegnati dalle 10.30 di questa mattina per l'incendio di un'abitazione in via Baden Powel, a Scorze. Nel rogo, forse innescato dal malfunzionamento di una stufa, nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre intervenute da Mestre con 4 mezzi tra cui l'autoscala e 11 operatori sono riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando l'estensione del rogo al piano superiore della villetta, comunque danneggiata dal fumo.

Il piano terra è rimasto gravemente lesionato dalle fiamme e dal calore con compromissione di una parte della struttura. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell'abitazione, non agibile, termineranno presumibilmente nel tardo pomeriggio.

