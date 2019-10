Il figlio, poi la diagnosi del male: mamma Serena se ne va a 46 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCORZE' (VENEZIA) -è venuta a mancare lunedì scorso all'ma nella scuola elementare l'altra mattina al piccolo Marco la maestra e i compagni hanno voluto ugualmente ricordare il suo compleanno con una breve festicciola. Ed è stata la sua prima ricorrenza di compleanno senza la, che aveva solo. Dopo la gioia della sua maternità 6 anni or sono, pochi mesi dopo, a Serena fu diagnosticato il brutto male contro il quale con tutta la sua forza ha lottato fino all'altro ieri. «Domenica l'avevamo trascorsa in montagna come solitamente facevamo durante i fine settimana dice sommessamente il marito Maurizio Sottana, parente dei fratelli Sottana che conducono l'omonima carrozzeria a Robegano Di notte improvvisamente le sono aumentati i dolori. L'ho subito portata in ospedale e i medici hanno cercato il possibile per lenire le sofferenze. Ma in mattinata è