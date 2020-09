SCORZE' -Comportamento increscioso, da codice penale per omissione di soccorso stradale di uno scooterista che ha travolto un giovane a piedi.



Il fatto è stato denunciato ieri sui social anche se accaduto qualche giorno fa, per la precisione sabato 12 della settimana scorsa. «Verso le 19.00 circa scrive una madre di Scorzè nel suo primo post in rete - uno scooterista ha investito mio figlio di 15 anni, in via San Benedetto all'altezza del civico 4, scappando e lasciandolo a terra con la gamba sinistra lesa. Siamo andati al pronto soccorso dove gli hanno suturato la ferita con 10 punti».



RUBATA LA BICI

Ma dopo il trauma anche la beffa, continua la signora, perché al figlio, in un secondo momento quindi, hanno rubato la bici. Una mountain bike Atala verde dono dei nonni. Da qui l'appello della madre a chi è stato testimone dell'incidente: «Chiunque abbia visto, la zona è centrale e ben abitata, mi scriva in privato per qualsiasi informazione».



L'INVETTIVA

E con una invettiva si scaglia contro la persona con scooter e casco rosso che ha provocato l'incidente: «Se sei uomo, fatti avanti. Volevo vedere se era tuo figlio o un tuo parente o conoscente, se lo lasciavi lì da solo, sanguinante con la ferita aperta. Fatti un esame di coscienza, se ce l'hai».



L'APPELLO

Il fatto denunciato dalla madre ha scatenato, oltre agli auguri di una pronta guarigione per il ragazzo investito, tutta una serie di commenti indignati sul web, tra i quali «In che mondo viviamo. Spero che suo figlio stia meglio e che troviate il furbo di turno».



SOLIDARIETÀ

«Hai la mia piena solidarietà. Dubito che questi delinquenti si facciano vivi ma confido nell'onestà e nel senso civico di chi ha visto o sentito». «Speriamo che qualcuno si faccia avanti. Sarebbe bello se fosse la persona dello scooter ma ci conto poco... Il livello di una comunità è dato dalla coscienza delle persone. Auguri di pronta guarigione!».

In ogni caso del fatto descritto dalla donna, fino a questo momento, pare che non sia stata inoltrata alcuna denuncia alle forze dell'ordine competenti per territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA