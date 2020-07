SCORZE’ - Tutto nella notte: i ladri sono entrati nell’abitazione di Lorenzo Michielan a Rio San Martino di Scorzè, l’hanno ripulita mentre il commerciante e la moglie dormivano, hanno anche rubato l’auto, poi si sono recati in pieno centro a Mestre e hanno sfondato e saccheggiato le vetrine di “Caberlotto”, uno dei negozi dei Michielan.



RIO SAN MARTINO

È accaduto venerdì notte. I ladri sono penetrati nella casa situata nel cuore dell’azienda agricola della famiglia. Lorenzo Michielan, 74 anni che compirà tra qualche giorno, era a letto con la moglie Mariella. I malviventi prima hanno rovistato a piano terra, poi sono saliti nella camera da letto impossessandosi dei gioielli conservati in custodie e astucci e del contante riposto sul cassettone, meno di mille euro. Una piccola luce della pila e qualche rumore hanno destato la signora Mariella che, insospettita, si è alzata e ha acceso la luce. Non sentendo più niente, è tornata a dormire. Ma tanto è bastato perché i ladri decidessero di allontanarsi non senza prima prendere tutte le chiavi trovate – comprese quelle dei negozi di Mestre e di Padova – e anche l’auto dei Michielan, una Opel automatica. Quando si sono accorti che poteva essere rintracciata col rilevatore satellitare l’hanno abbandonata vicino a Robegano, prima però hanno portato via le quattro ruote.



IL NEGOZIO

La stessa notte i ladri, probabilmente dopo aver visto dai documenti i nomi dei derubati, hanno devastato le vetrine di “Caberlotto”, non quelle che danno sulla piazza, ma quelle della calle che porta verso il mercato. Per i carabinieri di Scorzè si potrebbe pensare a una vendetta. In piazza Ferretto i ladri hanno sfondato e svuotato le vetrine. Si tratta delle vetrine dei prodotti più importanti: bottiglie di champagne, vini pregiati, liquori di marca, oggetti da regalo. Nessuna telecamera, i sistemi di controllo riprendono unicamente la piazza. L’indomani mattina la brutta sorpresa aggravata dal colpo in piazza. Non solo, il furto delle chiavi ha costretto Lorenzo Michielan a sostituire in gran fretta le serrature di casa e dei negozi e aggiornare i sistemi di allarme del negozio di Piazza Ferretto e di quello in centro a Padova, in via Manin, a pochi metri dalle Piazze. Lorenzo Michielan è personaggio notissimo nelle due città. Commerciante affermato è anche in prima linea per i problemi della categoria e per la nascita della Pro Loco di Mestre e le attività della Pro Loco di Scorzè.

Ultimo aggiornamento: 09:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA