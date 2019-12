Scende dalla bisarca e attraversa ​la strada: pedone investito e ucciso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCORZE' (VENEZIA) - Pedone investito e ucciso da un'auto in un incidente avvenuto nella serata del 31 novembre a Scorzè. La vittima è un uomo. L'investimento si è verificato intorno alle 23 in via Venezia.Il pedone, un autista di una bisarca, era sceso dal mezzo evenendo investito. Niente da fare per la vittima, nonostante i soccorsi del personale del suem e dei vigili del fuoco. Illeso l'autista dell'auto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.