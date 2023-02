Schianto tra due auto a Scorzè, feriti i conducenti Foto

SCORZE' (VENEZIA) - Incidente stradale tra due auto oggi, 14 febbraio, intorno alle 6:45, in via Crosarona a Scorzè. Feriti i due conducenti. I pompieri, arrivati da Mestre con il personale di prima partenza e l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo le 8.