Una "tre giorni di resistenza anti Covid all'insegna del territorio: ospite Arrigo Cipriani Il programma

SCORZE' - Tre giorni di resistenza anti Covid-19 all'insegna del territorio. E' quanto si propone la Pro Loco di Scorzè che scende in campo nel capoluogo e nelle frazioni con una tre giorni dal titolo Interesse Comune che si svolgeranno presso il teatro Elios il 9, 10 e 11 ottobre. «In questi mesi di emergenza la nostra Pro Loco, assieme ai responsabili delle manifestazioni delle 4 frazioni di Scorzè, ha preso atto dell'impossibilità di realizzare gli eventi previsti spiega Lorenzo Michielan, presidente della Pro Loco - Ma non abbiamo perso i nostri valori di stare insieme e sostenere i nostri volontari, e per questo vogliamo raccontarci, vogliamo farlo per mantenere un dialogo aperto con il nostro meraviglioso territorio».



L'obiettivo delle iniziative è quello di valorizzare tutte le risorse del comune di Scorzè, a partire dai prodotti agricoli di qualità che lo caratterizzano e che contribuiscono ad arricchirne l'economia, il rispetto del territorio, cultura e tradizioni.

Così venerdì 9 ottobre alle 19.45 si comincerà con la presentazione del libro Le 4 ricette DeCO e a seguire si racconteranno le storie della Festa dell'asparago e della fragola di Gardigiano e della Festa dei bisi di Peseggia. Alle 21 spettacolo musicale e intermezzo dell'Orchestra di Scorzè.

Sabato l'ospite d'onore sarà Arrigo Cipriani che parlerà di prodotti tra trasformazione e commercializzazione nel mondo. Subito dopo è in programma lo storytelling della frazione di Cappella e della Festa del Pomodoro e infine quello di Rio San Martino e la Festa del Radicchio. Domenica 11 al pomeriggio il teatro di Scorzè ospiterà il Loco's Talent con l'esibizione di vari talenti della zona: cantanti, ballerini, attori. Di sera, invece, la Pro Loco racconterà il suo Carnevale e Andrea Fattoretto indagherà sui tesori e i misteri del Comune di Scorzè. Infine chiusura con uno spettacolo musicale sempre seguendo scrupolosamente i protocolli anti-Covid. Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 10:15