VENEZIA - Due inchieste e una certezza: la causa dell'incidente di venerdì pomeriggio tra il ponte della Guglie e l'omonimo imbarcadero è un errore umano. Di chi? Dovranno dirlo da una parte gli approfondimenti interni di Actv e dall'altra l'indagine della polizia locale di Venezia, competente sul traffico acqueo.

Actv ha aperto un'indagine interna: entrambi i vaporetti - è stato chiarito - non avevano alcun guasto e quindi non c'è alcuna natura meccanica sullo sfondo dello scontro che ha comportato il ferimento dei una turista (portata in ospedale, poi dimessa) e una grande mole di spavento nei passeggeri delle due corse, tra cui tanti bambini. Questo mentre gli agenti della Municipale hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona - oltre che le riprese dei telefonini e i video dello scontro, e delle sue conseguenze, diventati virali in un amen - con l'obiettivo di ricostruire la dinamica dell'accaduto. La polizia locale, infatti, sta valutando non solo il comportamento e le rotte dei due piloti di Actv ma anche delle tante imbarcazioni che venerdì, attorno alle 15.40, erano in movimento sul rio di Cannaregio, in uno dei suoi punti più stretti.

Ed è questo uno dei corni dell'indagine dei vigili urbani dal momento che l'incidente era - a detta dei politi Actv - un incidente annunciato. Nel canale che collega la parte nord della laguna con il Canal Grande, la navigazione è diventata molto difficile proprio perché gli spazi di manovra sono risicati e il traffico è particolarmente sostenuto, soprattutto la mattina.

TRAFFICO INTENSO

Spesso infatti, alle imbarcazioni del trasporto pubblico e della nettezza urbana, si aggiungono barche da lavoro, costantemente all'opera tra carico e scarico, pontili privati vecchi e nuovi in concessione (come quello davanti a palazzo Manfrin, dove è appena stata inaugurata un'esposizione), barchini, barche ormeggiate anche in doppia fila e barche a remi.

A scontrarsi in rio di Cannaregio, sotto le Guglie, sono stati un vaporetto della linea 5.2 che da Piazzale Roma era diretto verso la laguna Nord e un diretto Murano, linea 3, che aveva appena superato il pontile. I due motoscafi procedevano entrambi alla propria dritta e si sono incrociati non distante dal ponte, ma per via della ristrettezza degli spazi si sono incastrati: la prua del 5.2 è finita contro la cabina di prua della linea 3, provocando la rottura dei finestroni.