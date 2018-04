È di 54 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina all'alba nella stazione di Salisburgo, in Austria. Alle ore 4.45 si sono scontrati due treni, uno proveniente da Venezia (secondo le testimonianze il treno dal Veneto era partito con un'ora circa di ritardo) e l'altro da Zurigo. Lo scontro è avvenuto a una velocità di 25 km orari. Molti passeggeri sono stati feriti da oggetti e valigie caduti dai ripiani. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche alcuni cittadini veneti.



L'incidente ha riguardato due treni notturni, uno appunto proveniente da Venezia e l'altro da Zurigo, sui quali viaggiavano complessivamente 240 persone. Le autorità austriache hanno avviato indagini per determinare le cause dello scontro.



La gran parte dei passeggeri coinvolti nell'incidente ha riportato solo ferite lievi. Sono stati dimessi dopo le cure del caso in ospedale. Solo una donna è stata operata per una lesione alla milza. Ha inoltre riportato la frattura di alcune costole. I passeggeri feriti si trovavano su entrambi i treni. Anche una macchinista è rimasta ferita e sottoposta a cure mediche.

