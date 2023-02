Venezia, incidente in laguna: schianto tra un taxi acqueo e un sandalo con due regatanti in allenamento. Ferite le due atlete

VENEZIA - Collisione tra un taxi acqueo e un sandalo, tipica imbarcazione della laguna, sulla quale si stavano allenando due regatanti donne.

Per cause al vaglio della polizia locale le imbarcazioni si sono scontrate tra le isole delle Vignole e Murano, con la barca più leggera che ha avuto la peggio facendo finire in acqua le due donne, che si stavano allenando per le regate in laguna. Si tratta di Silvia Bon e Debora Scarpa, terza e quinta all'ultima Regata Storica.

Immediati i soccorsi che hanno recuperato le due regatanti finite nell'acqua gelida, che sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale Civile per gli accertamenti sanitari, per dei lievi traumi. Medicate, sono state tenute in osservazione quindi sono state dimesse, entrambe con una prognosi di alcuni giorni. L'imbarcazione è stata recuperata dai Vigili del fuoco.

Scoppia la polemica

Le associazioni remiere insorgono per l'incidente in laguna tra il sandalo e il taxi e su un post su Facebook scrivono: «Due nostre ragazze sono state centrate da un taxi. Dobbiamo aspettare il morto perché qualcuno si senta in dovere di intervenire? Quanto ancora e per quanto a lungo dovremmo sopportare tutto questo? Basta rischiare la vita per vogare».