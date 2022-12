Chioggia. Scontro tra pescherecci in acque internazionali, Capitaneria di Porto in soccorso

CHIOGGIA - La Capitaneria di porto di Chioggia ha ricevuto stamane, lunedì 19 dicebre, una chiamata di soccorso dal comandante di un peschereccio che ha riferito di una collisione tra due unità da pesca appartenenti alla marineria locale, avvenuta in acque internazionali, a circa 40 miglia dalla costa veneta. Il Reparto Operativo del 9/o Centro di Secondario di Soccorso Marittimo della Direzione Marittima del Veneto, che ha assunto il coordinamento delle operazioni, ha disposto l'uscita della Motovedetta SAR CP 826 per prestare soccorso. L'equipaggio dell'unità navale della Guardia Costiera una volta raggiunti i pescherecci, che nel frattempo avevano intrapreso la navigazione verso il porto di Chioggia, ha appurato le buone condizioni di salute dei membri dei due equipaggi, dieci in tutto, e le condizioni di navigabilità delle due unità, in considerazione degli evidenti danni riportati. La motovedetta ha pertanto scortato i due pescherecci fino al porto di Chioggia. Le dinamiche del sinistro sono ora al vaglio della Capitaneria di porto che ha avviato un'inchiesta, al fine di accertare le cause e le circostanze dell'evento.