VENEZIA - È successo tutto all’improvviso ieri mattina. Il bilancio - che poteva essere ben più grave - è di una persona ferita (in modo lieve) e altre quattro persone soccorse dai medici. Fanno tutte parte di una famiglia di Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro) che ieri mattina sono state involontarie protagoniste di un incidente nello specchio d’acqua davanti alla Marittima.



IL FATTO

Erano le 10.10 quando un barchino guidato da un veneziano ha centrato in pieno lo scafo di un lancione granturismo della ditta Raffaello. Nell’impatto la prua del barchino ha sfondato uno degli oblò del lancione causando il ferimento di uno dei passeggeri. Dopo l’impatto il comandante del lancione è riuscito a ormeggiare in bacino al porto mentre i cinque turisti più colpiti dall’incidente sono stati madicati dal punto di soccorso avanzato di VTP gestito da Sanitrans. Una volta visitati, i cinque hanno scelto di essere dimessi e - passata la paura e lo choc per il colpo subito - hanno deciso di continuare la propria vacanza in visita a Venezia senza farsi visitare in ospedale. Nessuna ferita, invece, per il veneziano conducente del barchino.



LE INDAGINI

Sfiorata la tragedia, toccherà adesso alla Capitaneria di Porto di Venezia ricostruire attimo per attimo quanto accaduto davanti alla Marittima. Già ieri mattina erano iniziati i rilievi per poter stabilire le responsabilità dell’impatto.

Non è chiaro al momento se fosse in torto il natante o il Granturismo: tutto sembrerebbe comunque ruotare attorno a una questione di mancata precedenza secondo il codice della navigazione, che ora servirà da setaccio agli investigatori per mettere in ordine i fatti e raccontare i dettagli dello scontro.