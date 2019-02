Scontro tra fedeli-ultras sul sagrato all'uscita della messa di don Antiga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREPORTI - In due mesi la situazione è completamente cambiata. Dopo il clima di calma apparente dello scorso dicembre negli ultimi giorni le discussioni sono diventate sempre più accese. Fino a culminare con una serie di offese. Reciproche, da una parte all'altra. Anche all'uscita da messa, direttamente sul sagrato di piazza Ss. Trinità. E come se non bastasse dalla piazza del paese si è passati a quella virtuale, con velenosi scambi di botta e risposta attraverso i social, anche con post prima pubblicati e...