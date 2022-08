Scontri dopo Monza-Udinese: in manette 3 ultras brianzoli, 2 friulani e un veneziano

MONZA - La voglia di fare a pugni dopo la partita, l'incapacità di gustare lo sport: tre tifosi del Monza e tre dell'Udinese sono finiti in manette dopo essere stati identificati dalla Polizia, con l'accusa di aver scatenato una rissa al termine del match di serie A fra le due squadre, venerdì sera, fuori dall'U-Power Stadium di Monza, provocando anche il ferimento di un poliziotto.

Erano circa le 21.40 quando, a spalti vuoti, una ventina di ultras friulani a bordo di 4 minivan hanno "stanato" una trentina di tifosi avversari in viale Sicilia a Monza, nei pressi del punto di ritrovo dei biancorossi. Tra le due tifoserie rivali è scattata immediatamente la rissa, con lanci di pietre, cocci di bottiglie, aste di bandiere e segnaletica stradale stradicata. A bloccarli sono intervenuti diversi agenti di Polizia, uno dei quali è stato aggredito ed è finito in ospedale con contusioni multiple e una prognosi di dieci giorni.

Le successive verifiche della Digos di Monza, in collaborazione con quella di Udine, hanno permesso di identificare sei tifosi coinvolti negli scontri e arrestati in flagranza di reato differita. I tre tifosi monzesi, due 44enni e un 19enne, hanno alle spalle precedenti per resistenza, rissa ed erano già stati colpiti da daspo.

I tre ultras udinesi, rispettivamente un 48enne, un 42enne e un 22enne, arrivavano dalle province di Pordenone, Venezia ed Udine. Non è però finita qui. Circa un'ora più tardi una famiglia di tifosi dell'Udinese, sette persone tra cui un bambino, tutti friulani residenti in Svizzera, è stata aggredita a spintoni e insulti mentre cenava in un ristorante di Monza, da una trentina di tifosi della squadra brianzola.

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha fatto allontanare gli aggressori, verso i quali sono in corso accertamenti. Oggi pomeriggio, in Tribunale a Monza, si è celebrata l'udienza di convalida degli arresti eseguiti dal personale della digos della Questura di Monza nei confronti dei tre supporter monzesi coinvolti negli scontri. Il giudice ha accolto le richieste della Procura, ha convalidato gli arresti e ha disposto a carico dei tre la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre giorni a settimana, con divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive.