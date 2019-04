Assalto all'outlet per gli sconti, ingorghi e multe per sosta selvaggia E una ragazza in bicicletta investita

di Emanuela Furlan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NOVENTA - Ondate di auto fin dal mattino e per l’intera giornata si sono riversate ieri alper il, l’appuntamento di primavera in cui vengono organizzate attrazioni e s, con orario anticipato alle 9 e prolungato fino alle 21. Oltre 30mila visitatori sono affluiti nella cittadella della moda, facendo registrare un aumento di circa il 15% di persone in più rispetto allo stesso evento dell’anno scorso. Ilha iniziato ad addensarsi già dalle 10.30, con code e rallentamenti. E proprio a quell’ora una ragazza che stava percorrendo inl’attraversamento ciclopedonale che congiunge i due tratti di pista ciclabile lungo la rotatoria del casello autostradale e dell’outlet, all’inizio della bretella per San Donà, è statada una vettura.