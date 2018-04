Sconti del 70%, promozioni e una navetta per arrivare da Venezia: festa di primavera all'Outlet di Noventa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA DI PIAVE - Una festa di primavera fatta di: succede lunedì 30 aprile al. È la prima volta che i cinque McArthurGlen Outlet d’Italia celebrano assieme la primavera ed il Fashion con un vero e proprio Festival.Prima novità saràdel Centro: per questa giornata speciale tutti. Sono assicurate quindi dodici ore consecutive di shopping. Ogni negozio aderente all’iniziativa offrirà, oltre adaltre promozioni.Nel corso dell’intera giornata si susseguiranno performance musicali itineranti, con effetti speciali e a sorpresa. Non mancheràcon educational, palloncini e distrìbuzione di zucchero filato.Per la giornata del 30 aprile, la navetta dedicata– con fermate a Mestre Stazione e Marghera - sarà offerta al prezzo speciale di 10 euro a/r e saranno potenziate le corse con partenza dal Tronchetto alle 10, alle 12, alle 14, alle 16 (e fermate a Mestre ai minuti 10 e a Marghera ai minuti 20). Il ritorno dall’outlet sarà invece alle 15, alle 19 e alle 21 con le stesse fermate. Per chi arriva in auto, è stato previsto un servizio di parcheggi extra già dalle 10 della mattina e fino alle 22 in zona industriale di Noventa di Piave con collegamento navetta gratuito continuo all'outlet.