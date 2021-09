Scomparso da dieci giorni, altra giornata senza traccia di Federico: lunedì il vertice in prefettura

VAL DI ZOLDO - Anche oggi - 5 settembre - le ricerche sono continuate e alle 18 si sono chiuse senza che alcun nuovo elemento utile possa aiutare a far luce sulla scomparsa di Federico Lugato, l'escursionista di 39 anni partito la mattina del 26 agosto per un giro ad anello nel Gruppo del Tamer-San Sebastiano e mai più rientrato. Una sessantina di persone, tra Soccorso alpino, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e Protezione civile con diverse unità cinofile, si sono ridistribuire su alcune aree già percorse, per sopralluoghi ancora più dettagliati, in Val Prampera, nella piana sotto il Petorgnon, dove l'intrico di mughi rende difficili gli spostamenti e dove sono stati controllati anfratti e cavità.

APPROFONDIMENTI VAL DI ZOLDO Federico scomparso nel nulla dieci giorni fa, le ricerche saranno... LE RICERCHE Esce a fare una camminata e non fa più ritorno: Federico... VAL DI ZOLDO Federico scomparso, in 200 con i droni battono la montagna palmo a... MISTERO IN VAL DI ZOLDO Scomparso in montagna, al setaccio i social per trovare chi ha... VAL DI ZOLDO Federico scomparso da una settimana, tracce telefoniche portano a... VAL DI ZOLDO Boschi e sentieri battuti a tappeto: non c'è traccia di... BELLUNO PAY VAL DI ZOLDO«Siamo amici di Federico venuti fin quassù per...

Ripassata anche l'area della Croda Daerta. Non si sono registrate altre segnalazioni, né raccolte informazioni aggiuntive. Anche oggi erano inoltre presenti diverse decine di volontari privati, arrivati a seguito degli appelli della moglie di Federico. Domani in prefettura a Belluno si terrà il vertice per decidere se continuare le ricerche.