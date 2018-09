Pensionato mestrino scomparso mentre cerca funghi: trovato morto dopo una notte di ricerche

​BELLUNO - Targedia a Canale d'Agordo: è stato trovato morto il turista disperso da ieri sera in val di Gares nei pressi del campeggio Lastei.

iamo operato con 6 mezzi e circa 20 uomini - spiega il Comando - le ricerche sono durate fino a tarda mattinata anche con l'elicottero dei vigili del fuoco e il nucleo cinofilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«AbbNon è stata fornita l'identità dello scomparso, ma si tratta di unOspite del campeggio della Val di Gares e da molti anni frequentatore di questi luoghi in vacanza con la moglie, ieri alle 15.30 si era allontanato a piedi per una camminata e la ricerca di funghi. Dopo averlo a lungo atteso, anche se abituata alle sue lunghe camminate, la moglie preoccupata aveva contattato i carabinieri per dare l'allarme. Ilsi era portato sul posto, assieme a due unità cinofile di cui una molecolare, e aveva iniziato a perlustrare i sentieri attorno al campeggio fino a notte, presenti anche i carabinieriAlle 6 questa mattina altre forze si sono unite alle perlustrazioni nelle zone 'da funghi' e sulla rete dei sentieri, pronti a decollare l'elicottero dei Vigili del fuoco, per portare alcune squadre in quota, e l'NH 500 della Guardia di finanza per sorvolare l'area, quando verso le 9 è arrivata la notizia del rinvenimento da parte di una squadra. Durante la ricerca nell'area loro affidata, alcuni soccorritori hanno infatti ritrovato il corpo senza vita dell'uomo innel bosco. Da una prima ricostruzione, presa la direzione verso Casera Vecia, l'anziano era poi uscito dal sentiero, finendo sopra salti di roccia da dove era scivolato ruzzolando per quasi 200 metri. Erano presenti il Soccorso alpino di