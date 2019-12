© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DONA' (VENEZIA) - Ancora nessuna traccia di unche ieri sera verso le 19 si è allontanato da casa in, manifestando a quanto sembra l'intenzione di. Lo cercano nel. Le ricerche attivate dalle forze dell'ordine non appena ricevuta la chiamata d'allarme del figlio, sono continuate fino a notte inoltrata per riprendere questa mattina, alle luci dell'alba.Carabinieri e vigili del fuoco si stanno concentrando lungo il fiume nei pressi del ponte della Vittoria dove è stata ritrovata la bicicletta dell'anziano, all'interno parcheggio del parco fluviale. La riva è battuta palmo a palmo dai militari dell'Arma e volontari, mentre da qualche ora è entrata in azione anche la squadra dei sommozzatori di Mestre dei pompieri.