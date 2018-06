Esce di casa e scompare nel nulla: si cerca anche nel fiume Sile

QUARTO D'ALTINO - Da ieri sera non ha dato più notizie di sé e per questo motivo è scattato il protocollo ricerca persone scomparse, su coordinamento della Prefettura di Venezia. Sono ore di apprensione a Quarto d'Altino per le sorti di un anziano di 85 anni che si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza lasciare tracce. Pochi gli elementi in mano alle forze dell'ordine dopo la denuncia presentata dai familiari giovedì. Le ricerche in queste ore stanno coinvolgendo anche il fiume Sile: sul posto l'Unità di comando mobile dei vigili del fuoco e i sommozzatori del 115.

© RIPRODUZIONE RISERVATA