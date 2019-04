Esce di casa per andare al lavoro: ragazzo di 22 anni scomparso

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Esce di casa per andare al lavoro, poi si allontana dalla ditta e non lo vede più nessuno: è giallo sulla scomparsa di unDa ieri mattina le forze dell'ordine stanno cercandouscito di casa come ogni giorno per andare al lavoro. Qualche ora più tardi, al termine del turno lavorativo, non è tornato per il pranzo. A quel punto i famigliari si sono insospettiti; hanno provato a cercarlo al telefono ma si sono accorti che il giovane aveva lasciato a casa il suo smartphone, andandosene con la sua Lancia Y rossa. I suoi cari hanno quindi denunciato la scomparsa ai carabinieri di Portogruaro, che hanno attivato le ricerche.Nonostante gli sforzi profusi, nella serata di ieri del 22enne non erano ancora state trovate tracce. Nessuno tra amici e parenti sa spiegare l'allontanamento. Anche un incidente appare improbabile. Gli investigatori dell'Arma hanno percorso più volte il tratto di strada frequentato dal giovane per andare al lavoro, non individuando segni di sinistri. Nemmeno dagli ospedali sono emerse notizie.Non si capisce poi perchè Alex non abbia preso con sè l'apparecchio; in abitazione nessun biglietto. Il giovane, ieri, si era recato al lavoro, ma già alle 7 se ne sarebbe andato. I suoi cari sono molto preoccupati e sperano che dia presto notizie di sè, facendo capire che eventuali problemi saranno comunque risolti.