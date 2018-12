PADOVA - I carabinieri stanno indagando sulla scomparsa di ragazzina di 13 anni,M., svanita nel nulla da mercoledì, in provincia di Padova. La minore, che vive con la famiglia a, era uscita di casa per cercarsi a scuola, un istituto superiore di Mirano (Venezia), dove però non è mai arrivata.Il padre ha così presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, chiedendo di diffondere una fotografia della figlia. Nelle ore successive sono giunte alcune segnalazioni, qualcuno che ha sostenuto d'aver visto la tredicenne in un centro commerciale alle porte di, altri di averla notata nella stessa città della terraferma Venezia, qualcun altro ha detto d'averla vista nel suo paese, a Pionca.Secondo quando spiegato dalla famiglia, la ragazza non avrebbe con sè un cellulare, e sarebbe in possesso di pochi euro. Per i i familiari inoltre non aveva dato finora segnali che facessero pensare ad un desiderio di fuga.