di Lauredana Marsiglia

Ha lasciato la casa della nonna, a Belluno, per raggiungere probabilmente Venezia dove il suo telefonino sarebbe stato agganciato e da dove avrebbe fatto una chiamata alla madre, residente a Sedico.da ieri, ha fatto perdere le proprie tracce, gettando la famiglia nell’angoscia più nera tanto che in serata hanno chiesto aiuto ai Carabinieri. Trattandosi di una minore la macchina delle ricerche, coordinata dalla prefettura di Belluno, si è messa immediatamente in moto con tanto di comunicato e foto della ragazza diffusi agli organi di stampa. Chinque l’abbia vista è pregato di contattare lo 0437 2551, ovvero il centralino dei carabinieri del comando provinciale di Belluno. Non si sa come fosse vestita al momento della fuga da casa, ma la sua foto è sata diramanta a tutti gli organi di informazione