Scomparsa da Mirano, l'appello della mamma su Facebook: «Fatti sentire»

MIRANO (Venezia) - L'appello, drammatico, che nessuna madre vorrebbe fare. Si è affidata a Facebook, la mamma di Meskerem, scomparsa ieri pomeriggio - 7 luglio - verso le 15 e non più rientrata a casa.



La ragazza indossa pantaloncini neri ed una maglietta rossa.



Probabile l'allontanamento volontario, ma sono ore di angoscia per i familiari, che hanno scatenato centinaia di condivisioni nella rete.



La ragazza pare sia stata vista a Jesolo. Ma non c'è ancora nessuna certezza. Ultimo aggiornamento: 12:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA