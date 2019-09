Ragazza di 17 anni sparisce da casa, l'appello della mamma su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA MARIA DI SALA - Francesca, una ragazzina di 17 anni, si è allonata dalla sua casa di Santa Maria di Sala giovedì sera e da allora non ha dato più notizie alla famiglia. Con sè non ha documenti e nemmeno il cellulare. La mamma ha lanciato un appello su Facebook con una foto della figlia, sperando che possa rientrare quanto prima di sua spontaneità o che qualcuno possa riconoscerla. Avvisati anche i carabinieri. Intanto la mamma chiede aiuto: «Ha capelli lunghi, è alta un metro e 65, ha un tatuaggio su avambraccio. È senza documenti e senza cellulare, indossa abiti sportivi. Si sospetta che sia in compagnia di un ragazzo più grande»